Балахнин: «Краснодар» сам виноват в том, что не выиграл золото»

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о развязке в чемпионской гонке.

- Как вам развязка чемпионата?

- Она была очень захватывающая. Меня это сильно увлекло.

- Финальное расположение команд в таблице: «Зенит», «Краснодар», «Динамо». Для вас это неожиданность?

- Не сказал бы. Для меня было важным, чтобы медали разыгрались в честной борьбе. Мы видели, что претенденты на золото подошли к решающему туру с большими ошибками, провалами. Все три команды в разное время провалились в чемпионате. Поэтому я считаю, что все по справедливости, хотя все три команды шли к этому по-разному.

- Считаете, что «Зенит» наиграл на чемпионство?

- Не могу сказать, что кто-то показал чемпионскую игру. Тем не менее, в последнем туре питерцы заслужили право на первое место.

- Не сыграло ли с «Динамо» злую шутку то, что устраивала ничья в матче с «Краснодаром»?

- Нет. Последний тур был как финал, и там никто не будет надеяться на ничью. Все игроки в «Динамо» опытные, играющие. Они знают, что и дурачок может залететь и отскочить что-то. Никто не думал о ничьей, я уверен. И установок таких быть не могло.

- Что же тогда подвело «Динамо», которое было главным претендентом на золото?

- Понятно, что шансы у москвичей были выше. В последних турах они показывали лучшую игру среди претендентов на золото. Но в решающем матче доминировал «Краснодар». Хозяева были опаснее и в целом сильнее. Кроме концовки матча, когда южане стали играть на удержание. Тогда у гостей появились острые моменты. А так, всю игру контролировали «быки».

- Досадно, что «Краснодар» выиграв свой матч, не стал чемпионом?

- У него тоже были ошибки по ходу сезона, хотя он лидировал всю первую часть чемпионата. Но потом двенадцать матчей провалил. Понятно, что южанам было неприятно потерять такое преимущество. Но они сами виноваты, что не выиграли золото. Наверное, перестановка тренера этому способствовала. Все, что случилось, не сыграло в лучшую сторону. Хотя команда там хорошая, что она и показала в матче с «Динамо».

- Ждать ли такой интриги в следующем чемпионате?

- Думаю, что такие ошибки трудно повторить, чтобы довести дело до аналогичной интриги. Это надо много ошибаться не одной команде. Когда такое было, чтобы «Зенит» не побеждал в четырех матчах подряд? И «Динамо» в первой части сезона было не очень сильно. Даже на медали не претендовало.

Елена Григорьевская