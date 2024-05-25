Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил действия Сергея Песьякова в эпизоде со вторым голом «Зенита» в 30-м туре чемпионате России.

- Что можно сказать про ошибку Песьякова в эпизоде со вторым голом?

- Слава Богу, он «Ростов» покинул. Те, кто разбираются в футболе, понимают, как второй мяч залетел в ворота.

- На что вы намекаете?

- Я ни на что не намекаю. Просто тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему мяч влетел в ворота, а не вылетел в поле.

Матч завершился победой «Зенита» со счетом 2:1. Питерцы стали чемпионами РПЛ в шестой раз подряд.