Агкацев считает, что Сафонову по силам бороться с Доннаруммой в «ПСЖ»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отреагировал на информацию о возможном переходе голкипера «быков» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее СМИ сообщали, что игрок сборной России в скором времени пройдёт медосмотр и подпишет пятилетний контракт с французской командой.

«Не знаю, реальна ли информация о трансфере Сафонова в «ПСЖ». Откуда я знаю? Я могу сказать, что Мотя отличный вратарь. Думаю, ему по силам бороться с Доннаруммой», — приводит слова футболиста издание «Чемпионат».

Сегодня. 25 мая, «Краснодар» в заключительном туре первенства страны на своём поле оказался сильнее столичного «Динамо» (1:0). «Быки» финишировали на второй позиции турнирной таблицы, заработав 56 баллов.