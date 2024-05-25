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Слишкович экспериментировал и чуть не проиграл: кто из футболистов «Спартака» удержал ничью в Оренбурге

25 Мая 2024 • 20:00 Комментировать
Оренбург
0:0
Спартак Москва

Оценки футболистам Владимира Слишковича

Такое ощущение, что Деян Станкович попросил Слишковича проверить все имеющиеся резервы, дабы получить больше практической информации к новому сезону. Иначе сложно объяснить перестроения, которые Владимир устраивает каждый раз. Особенно интересно подготовился он к поездке в Оренбург: Леон Классен каким-то образом обнаружил себя центральным защитником, пару форвардов составили Соболев и Бонгонда, а «десяткой» сыграл Медина.

Иногда схема из трёх защитников трансформировалась в двух – Литвинов поднимался к центру, Классен и Денисов отходили шире по краям. На счёт, правда, ничего из этого не повлияло. Так кто же сохранил спасительный ноль? Давайте разбираться по «красно-белым» персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 59:41, удары по воротам – 17:17, в створ – 9:6, угловые – 3:1. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Владимира Слишковича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Оренбург0:0Спартак Москва
Сысуев НиколайАдамов АрсенПерес Матиас  79'Хотулёв ДанилаГогличидзе ЛеоФлорентин Сесар ГабриэльГорбани МохаммадБашич Иван 54' (Михайлов Ярослав ( 54') Марин Джимми 88' (Оганесян Степан ( 88'  88') Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 88' (Куэро Джастин ( 88') Мансилья Брайан Эсекиэль
Запасные: Сиваков МихаилПрохин ДанилаКеняйкин АлексейОбухов ВладимирМалых АндрейСидоров МаксимПолуяхтов ВладимирВера Лукас ГабриэльМуро Томас
Александр Максименко  79'Литвинов Руслан  55' 64' (Бозов Никита ( 64') Чернов НикитаКлассен Леон 64' (Зобнин Роман ( 64') Денисов ДаниилПруцев ДанилМедина Хесус 64' (Рябчук Олег ( 64') Умяров НаильЗиньковский АнтонБонгонда Тео 83' (Мартинс Кристофер ( 83') Соболев Александр Сергеевич 72' (Угальде Манфред ( 72')
Запасные: Свинов ИльяТавареш ТомашМаслов ПавелБабич СрджанДжикия ГеоргийИгнатов Михаил
25 мая. Стадион "Газовик".

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 8,0. Сразу же встречаем главного героя матча. На футбольном поел «Оренбург» смотрелся лучше «Спартака», моментов создал больше, но вот в воротах сегодня блистал Максименко. Отразил сложнейшие удары Воробьёва (дважды), Марина и Гогличидзе, всего совершил девять спасений. Зря только повёлся на провокацию Переса, мог и красную карточку поймать.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 5,5. Из количества атак «Оренбурга» понятно, что центр обороны на хорошую оценку не наиграл. Никита Чернов начал с ужасающего выноса, после которого Мансилья и создал голевой момент для Марина. Хотя в единоборствах потом ситуацию исправил, выиграв четыре эпизода из пяти.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 5,0. Литвинов, сделавший шесть точных длинных передач, чуть поднял себе оценку созидательными действиями. Неплохо Руслан выводил мяч на чужую половину поля, полезно поднимался для прессинга. Но в вот в борьбе у своей штрафной площади тоже проигрывал часто, Воробьёв его двигал очень легко.

ЛЕОН КЛАССЕН – 4.0. А ещё легче Дмитрию было, когда против него оказывался Классен. Точнее, Воробьёв просто ускользал, открываясь на кроссы и разрезающие передачи. Через зону Леона вырвался форвард на рандеву с Максименко. В концовке матча Гогличидзе мог отличиться, пробив из-под Классена. Оба раза откровенно выручил голкипер.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 5,5. Справа тоже было неспокойно. Брайан Мансилья дважды обыграл Денисова, сделал три острых навеса, создал по-настоящему голевой момент для того же Воробьёва. Правда, Даниил немного уровнял ситуацию тремя отборами и тремя перехватами.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 6,0. Данил продолжает покрывать немыслимые участки поля, постоянно перемещаясь от своей штрафной площади до чужой. Создавал плотность в нужных участках, поддерживал атаки вторым темпом, отдал две продвигающие передачи. Но всё еще КПД невысок для таких энергозатрат.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 4,0. Но у Пруцева хотя есть полезные действия, Наиль же регулярно допускает острые передачи из опорной зоны, за которую отвечает. Так Флорентин создал выход один на один, вынос Чернова легко забрали хозяева, а в сутолоке на стандартах Умяров вообще всегда теряется.  

ХЕСУС МЕДИНА – 4,5. Чем занимался Медина 65 минут игрового времени – большой вопрос. Ни вторым темпом атаку не поддерживал, ни передач опасных не отдавал. «Десятка» просто растворилась, замена напрашивалась даже раньше.

ТЕО БОНГОНДА – 7,0. Пусть и редкими вспышками, но блистал. Только Тео что-то сочинял в атаке «красно-белых»: придумал разрезающий пас, создав голевой момент Зиньковскому, трижды на дриблинге мяч протащил, отдал три ключевые передачи. Вся атакующая активность «Спартака» аккумулирована Бонгонда.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 6,0. Левым латералем вышел играть Антон, экстренно заменивший Хлусевича. Долго привыкал к оборонительным обязанностям, но смотрелся неплохо. И сзади старался, вовремя отключив дриблинг, и в атаку подключался своевременно. Толковое забегание Зиньковского помогло Тео создать лучший момент «Спартака».

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 5,0. Сложновато было Соболеву одному вести борьбу против Башича, Переса и Гогличидзе. Жёстко и плотно с ним действовали защитники, держали плотно, атаковали вовремя. Так и выключили форварда из игры, нет ударов в активе Соболева, не смог он и мяч у себя придержать.

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РОМАН ЗОБНИН – б/о.

НИКИТА БОЗОВ – б/о.

ОЛЕГ РЯБЧУК – б/о.

МАНФРЕД УГАЛЬДЕ – б/о.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – б/о. 

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