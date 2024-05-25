Назван лучший бомбардир РПЛ в 2024 году, это не Кассьерра

«Сочи» вылетел из РПЛ по итогу минувшего сезона. Чуда не случилось, команда Роберта Морено так и осталась на 16-м месте турнирной таблицы.

Любопытный факт – форвард южан Сауль Гуарирапа стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, если брать именно вторую часть сезона и 2024 год. Так, у венесуэльца набралось восемь забитых голов. Плюсом – ассист, а также ещё один гол в Кубке России.

Напомним, что «Сочи» арендовал Гуарирапу с правом выкупа у «Каракаса». Форварду всего 21 год. Он является воспитанником столичного венесуэльского клуба «Каракас» и до России никогда не играл за пределами Венесуэлы.

Российские клубы хотят подписать Гуарирапу