Глава совета директоров «Динамо» Гафин: «Нам не хватило сделать последний шаг»

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин дал комментарий после неудачной концовки в РПЛ.

В заключительном туре чемпионата страны столичный клуб уступил «Краснодару» (0:1) и финишировал на третьей позиции турнирной таблицы.

«Нам не хватило сделать последний шаг. Вы видели, были две штанги, создавались опасные моменты. К сожалению, так бывает. Сегодня не получилось», – приводит слова руководителя издание «СЭ».

Добавим, что в шестой раз подряд чемпионом России стал «Зенит». Что касается «бело-голубых», то они не могут победить в первенстве страны с 1976 года.