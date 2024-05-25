Глава РПЛ прокомментировал шестое подряд чемпионство «Зенита»

Глава РПЛ Александр Алаев прокомментировал очередное чемпионство петербургского «Зенита». Подопечные Сергея Семака выиграли титул в шестой раз подряд.

«Поздравляю с победой «Зенит». Всех тех, кто решил задачи - поздравляю. Поздравляю всех с невероятной концовкой этого невероятного чемпионата», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

По итогам 30 туров первое место в Российской премьер-лиге занял «Зенит». На второй позиции финишировал «Краснодар», а тройку призеров замкнуло московское «Динамо». Стоит отметить, что перед последним туром «бело-голубые» лидировали с 2-очковым отрывом, но не смогли удержать первое место.