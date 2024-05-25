«Краснодар» выбрал трансферную цель внутри РПЛ

«Краснодар» изучает возможности усиления своего состава в летнее трансферное окно. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «быки» проявляют интерес к нападающему Дмитрию Воробьёву из «Оренбурга».

В сезоне 2023/2024 Воробьёв провёл за «Краснодар» 31 официальный матч, в которых записал на свой счёт восемь голов и один голевой пас на партнёра. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 26-летнего футболиста в 1,2 миллиона евро.

Отметим, что «Краснодар» занял второе место в чемпионате России. От «Зенита», ставшего чемпионом», «быки» отстали на одно очко.