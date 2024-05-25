Илюхина отреагировала на чемпионство «Зенита»

Елена Илюхина, глава совета директоров петербургского «Зенита», прокомментировала победу «сине-бело-голубых» в Российской премьер-лиге. Команда Сергея Семака в шестой раз подряд стала чемпионом страны.

«Мы - чемпионы! Сильно ли нервничала? А как можно не нервничать?» - передает слова Илюхиной «РБ Спорт».

В заключительном туре чемпионата России «Зенит» у себя дома встречался с «Ростовом». Петербургский клуб одержал волевую победу со счетом 2:1. Благодаря поражению московского «Динамо» в матче с «Краснодаром» (0:1) «сине-бело-голубые» стали обладателями золотых медалей.