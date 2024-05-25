Болельщики «Динамо» обрушились с критикой на команду после поражения от «Краснодара»

«Динамо» упустило чемпионство, проиграв «Краснодару» со счётом 0:1 в 30-м туре РПЛ.
Команде под руководством Марцела Лички достаточно было сыграть вничью. После игры болельщики «бело-голубых» обрушились с критикой команды в телеграм-канале «Динамо».
«Да ладно… Ещё 30 лет подождём и снова появится шанс», - @kekayouw
«Как не крути, а у Лички первый сезон за Динамо. И один мяч до золота. Но всё же бронза», - @RaccoonPNZ
«Сколько можно гадить в душу болельщикам? Пустые трибуны вместо поддержи хотите? 15 лет живу ожиданиями. Позорище просто», - @Igorr87
«Вся страна болела за вас. Вы безвольные…» - @Moscow1996
«Улыбка Смолова всё объяснила», - @na33333ar
«Тактика от обороны была повальной изначально просто подарили чемпионство», - @Golub2387
Чемпионом России в сезоне-2023/24 стал «Зенит», благодаря победе над «Ростовом» в 30-м туре. Для команды Сергея Семака эта победа стала шестой подряд.
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