Итоговая турнирная таблица РПЛ

В субботу прошли матчи последнего тура Российской премьер-лиги. Чемпионский титул шестой год подряд завоевал «Зенит». Серебряные медали достались «Краснодару». А вот «Динамо» выиграло лишь бронзу, хотя было главным претендентом на чемпионство перед заключительным игровым днём.

Если взглянуть на нижнюю часть турнирной таблицы, то «Балтика» и «Сочи» вылетели напрямую, а «Пари НН» и «Урал» будут играть в стыковых играх.

Приводим итоговую турнирную таблицу Премьер-лиги.

М Команда И РМ О 1 чемпион Зенит 30 +25 57 2 Краснодар 30 +16 56 3 Динамо 30 +14 56 4 Локомотив 30 +14 53 5 Спартак 30 +9 50 6 ЦСКА 30 +16 48 7 Ростов 30 -3 43 8 Рубин 30 -7 42 9 Крылья Советов 30 +2 41 10 Ахмат 30 -12 35 11 Факел 30 -9 32 12 Оренбург 30 -7 31 13 стыки Пари НН 30 -22 30 14 стыки Урал 30 -16 30 15 вылет Балтика 30 -9 26 16 вылет Сочи 30 -11 24

Определились пары стыковых игр за места в РПЛ