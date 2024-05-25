Итоговая турнирная таблица РПЛ

В субботу прошли матчи последнего тура Российской премьер-лиги. Чемпионский титул шестой год подряд завоевал «Зенит». Серебряные медали достались «Краснодару». А вот «Динамо» выиграло лишь бронзу, хотя было главным претендентом на чемпионство перед заключительным игровым днём.
Если взглянуть на нижнюю часть турнирной таблицы, то «Балтика» и «Сочи» вылетели напрямую, а «Пари НН» и «Урал» будут играть в стыковых играх.
Приводим итоговую турнирную таблицу Премьер-лиги.
|М
|Команда
|И
|РМ
|О
|1
|чемпион
|Зенит
|30
|+25
|57
|2
|Краснодар
|30
|+16
|56
|3
|Динамо
|30
|+14
|56
|4
|Локомотив
|30
|+14
|53
|5
|Спартак
|30
|+9
|50
|6
|ЦСКА
|30
|+16
|48
|7
|Ростов
|30
|-3
|43
|8
|Рубин
|30
|-7
|42
|9
|Крылья Советов
|30
|+2
|41
|10
|Ахмат
|30
|-12
|35
|11
|Факел
|30
|-9
|32
|12
|Оренбург
|30
|-7
|31
|13
|стыки
|Пари НН
|30
|-22
|30
|14
|стыки
|Урал
|30
|-16
|30
|15
|вылет
|Балтика
|30
|-9
|26
|16
|вылет
|Сочи
|30
|-11
|24
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