Агент хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на чемпионство питерского клуба.

«Мы верили в чемпионство и даже заранее подготовили пост в социальных сетях, ха-ха. На самом деле, «Зенит» заслужил титул, и я рад, что Вильмар помог ему в этом. Спасибо Богу за всё! Это чемпионство доказывает, что нужно сражаться и верить до конца в любой ситуации», - сказал агент нашему корреспонденту.

Больше подробностей о шестой подряд победе «Зенита» в РПЛ – в нашем ревью. Напомним, что решающим для питерцев стал домашний матч с «Ростовом» (2:1).