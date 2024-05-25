Девушка Сафонова — о «ПСЖ»: «Мы устали от текучки вопросов»

Марина Кондратюк, возлюбленная стража ворот «Краснодара» Матвея Сафонова, отреагировала на информацию о возможном переходе футболиста в «ПСЖ».

Ранее СМИ сообщали, что голкипер сборной России в скором времени пройдёт медосмотр и подпишет пятилетний контракт с французской командой.

«Мы устали от текучки вопросов, мемов, которые якобы смешные. Он бы подтвердил, если с Эйфелевой башни сказал: «Хай, хейтеры». Я сделала свой выбор в пользу гастролёра. У меня нет других вариантов — Матвей моя семья. Где он, там и я», — цитирует Кондратюк издание «СЭ»

Сегодня. 25 мая, «Краснодар» в заключительном туре первенства страны на своём поле оказался сильнее столичного «Динамо» (1:0). «Быки» финишировали на второй позиции турнирной таблицы, заработав 56 баллов.