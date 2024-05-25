Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на поражение «бело-голубых» в матче 30-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1).

- «Динамо» проклято?

- Нет, это Личка ошибся. Зачем выпускать Паршивлюка, когда ты проигрываешь 0:1? Выпускай кого угодно, но не его. С первых минут стало понятно, что «Динамо» не победит. Агрессии не было. Тупо стояли в обороне. «Краснодар» вышел с желанием разрывать. Был виден нерв. Личка – не тренер-победитель. Нельзя так играть в решающем матче. Делай, как ты делал обычно. Прессингуй, атакуй. А в первом тайме только один момент создали. Это не футбол.