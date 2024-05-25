Игнашевич: «Сегодня-завтра мы закроем вопрос с будущим и объявим»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».
- Наверное, эта игра как квинтэссенция всего сезона, когда всегда чего-то не хватало. Чего не хватало в целом «Балтике» в прошлых матчах и сегодня?
- Очков, конечно. Очков, голов, побед нам не хватало, поэтому мы там, где находимся. Если подводить итоги сегодняшнего матча, могли забить больше, чем один мяч. Но это футбол. «Локомотив» оказался класснее, поэтому надо поздравить его с победой.
- Если бы эта весенняя «Балтика» была в вашем распоряжении с начала сезона, за какие места могли бы бороться?
- Не стал бы делить команду на две части, у нас одна команда. К сожалению, мы вылетели, нужно сделать правильные выводы из этого.
- Для вас это часть тренерской жизни и дополнительный опыт. Какие-то плюсы для себя лично остаются?
- Надо будет проанализировать и решить - плюсы, минусы.
- Ваше тренерское будущее будет связано с «Балтикой»?
- Я думаю, что сегодня-завтра мы закроем этот вопрос и объявим.
- Футбол жесток или справедлив?
- Справедлив, конечно.
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