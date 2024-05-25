Ташуев ответил, проклято ли «Динамо»

«Динамо» имело отличные шансы стать чемпионом впервые с 1976 года. Для оформления титула команде Марцела Лички было достаточно не проиграть «Краснодару», но «бело-голубые» уступили со счётом 0:1.

Известный тренер Сергей Ташуев после завершения чемпионата ответил на вопрос, проклято ли «Динамо».

«Динамо» проклято? Это большие слова, лозунги. Где-то что-то не получилось просто. У них состав хороший, нужно ставить большие задачи. Никто не застрахован от поражений, они будут в гонке на следующий сезон», - цитирует Ташуева Metaratings.

Отметим, что «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, уступив «Краснодару» по личным встречам.