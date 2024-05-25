Кордоба: «То, что «Зенит» делает для того, чтобы стать чемпионом, это нормально»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба высказался о триумфе петербургского «Зенита» в чемпионате России. Подопечные Сергея Семака выиграли золотые медали в шестой раз подряд.

«Нужно поздравить «Зенит». То, что они делают для того, чтобы стать чемпионами, это нормально, но мы будем продолжать бороться», - сказал нападающий «быков» в эфире телеканала «Матч ТВ».

В заключительном туре Российской премьер-лиги «Краснодар» на домашнем стадионе встречался с московским «Динамо». Подопечные Мурада Мусаева одержали минимальную победу со счетом 1:0. По итогам сезона «быки» финишировали на втором месте в таблице РПЛ.