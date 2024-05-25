Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о развязке в чемпионской гонке.

- Что не получилось у «Динамо» в матче в «Краснодаром»?

- Команда полностью проиграла первый тайм. Личка говорил, что будет играть в атаку, но не получилось. «Краснодар» имел полное преимущество. Все шло к тому, что южане забьют. Так и получилось. Играть «Динамо» начало уже во втором тайме, когда проигрывало. Тогда что-то начало получаться. «Динамо» заиграло в атаку. Два раза гости попали в штангу. Стали создавать остроту.

- Как считаете, сыграло ли с «Динамо» злую шутку то, что устраивала ничья?

- В том-то и дело, что если команда настраивается на ничью, получается все наоборот. Здесь футболистам надо винить только себя. В атаке команда сыграла очень невыразительно. Особенно в первом тайме. Они понадеялись на оборону, но когда-то все равно ты допустишь ошибку, что и случилось. Хорошо, что еще первый мяч не засчитали. Там был миллиметровый офсайд. По мне, чистый гол. Если подвести итог, за чемпионство нужно уметь играть. Это очень важно.

- Итоговая тройка выглядит так: «Зенит», «Краснодар», «Динамо». Как ее оцените?

- «Зенит» в этом сезоне не наиграл на чемпионство. Хотя какое-то время лидировал. Но если посмотреть на графу «поражения», она о многом говорит. В предыдущие годы питерцы столько не проигрывали. А «Динамо» наиграло как минимум на второе место. Хотя по личным встречам с «Краснодаром» преимущество на стороне «быков».

- «Зенит» объективно взял чемпионство или просто повезло?

- Повезло. Так сложилось. Без везения нельзя. Но везет сильнейшим, как говорят. Но у «Динамо» были все шансы взять золото.

- Как оцените итоги борьбы за выживание? Вылетели «Сочи» и «Балтика», в стыках «Урал» и «Пари НН».

- Думаю, и «Урал», и «Пари НН» останутся в РПЛ. Насколько я знаю, первые матчи они проводят дома и там нужно создавать задел.

Елена Григорьевская