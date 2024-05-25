Тамерлан Мусаев стал самым результативным игроком ЦСКА в 2024 году

Минувшей зимой московский ЦСКА без шума и пыли провернул трансфер форварда. Клуб пополнил молодой нападающий «Балтики» Тамерлан Мусаев.

По итогу весенней части сезона РПЛ-2023/24 именно Тамерлан стал самым результативным игроком армейского клуба. Он набрал пять забитых голов и три голевые передачи в 12 матчах за ЦСКА в РПЛ, больше ни у кого их его одноклубников голевых действий не набралось.

Напомним, что «армейцы» финишировали в минувшем сезоне на шестом месте турнирной таблицы. Из Кубка России столичный клуб вылетел в финале Пути РПЛ – от питерского «Зенита».