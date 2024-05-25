Ташуев высказался о чемпионстве «Зенита»

Известный тренер Сергей Ташуев высказался о развязке в чемпионской гонке Российской премьер-лиги. Как известно, титул удалось завоевать «Зениту» - питерцы воспользовались поражением «Динамо».

«Удача повернулась в сторону «Зенита», везёт сильнейшим. Заслужили ли они чемпионство? Почему бы и нет. В матче «Краснодара» с «Динамо» было много ошибок, несмотрибельный матч. В конце не повезло «Динамо» со штангами, но «быки» более целостно играли», - цитирует Ташуева Metaratings.

Как известно, «Зенит» стал чемпионом России шестой год подряд. В последний раз титул Премьер-лиги выигрывала другая команда в сезоне 2017/2018. Тогда чемпионство завоевал «Локомотив», который тренировал Юрий Сёмин.

Впереди у «Зенита» финал Кубка Англии против «Балтики» - матч пройдёт 2 июня в «Лужниках».