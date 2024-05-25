Михаил Кержаков: «Положа руку на сердце, после игры с ЦСКА не верил»

Игрок «Зенита» Михаил Кержаков дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Ты сегодня был 12-й игрок?

- На самом деле, так. Просили, чтобы никто не сообщал об игре в Краснодаре, но когда горели 0:1, я узнал, что «Краснодар» забил. После этого уже пришлось мне включаться.

- Сообщил команде?

- Я перед пенальти показывал ребятам жестами, что давайте, давайте.

- Это сработало? Потому что было ощущение, что импульс придан.

- Не знаю. Был бы рад хоть чуть-чуть внести свою лепту, но пускай будет как будет

- Какие чувства испытал, когда узнал, что в таком золотом матче ты не в стартовом составе?

- Я знал после «Ахмата». Честно сказать, я столько для команды сделал, решил внести вклад в последних играх…

- Это чемпионство самое крутое из шести?

- По эмоциям - да. Если честно, положа руку на сердце, после ЦСКА не верил. Когда «Динамо» забило третий «Балтике», всё вообще рухнуло.

- Что ты будешь делать дальше?

- Набухаюсь, если честно, сейчас. Ищите меня в городе сегодня. Я буду отмечать очень сильно, сильнее обычного, 100%

- Карьера будет продолжена?

- Посмотрим, без понятия.