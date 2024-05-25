Медведев сказал первые слова после чемпионства «Зенита»

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу «сине-бело-голубых» в Российской премьер-лиге сезона-2023/2024. Судьба золотых медалей решилась в последнем туре.

«Первые эмоции? Только положительные. Экстремально положительные! Когда поверили в чемпионство? До игры!» - передает слова Медведева «РБ Спорт».

Напомним, что в заключительном туре «Зенит» на домашнем стадионе «Газпром Арена» переиграл «Ростов» со счетом 2:1. Благодаря победе «Краснодара» над московским «Динамо» (1:0) в параллельном матче «сине-бело-голубые» смогли защитить чемпионский титул.