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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров: «Динамо» ещё сто лет суждено быть без титула»

25 Мая 2024 • 19:26 Комментировать
Краснодар
1:0
Динамо Москва

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением об игре «Динамо» в конце нынешнего сезона первенства России.

В заключительном туре чемпионата страны столичный клуб уступил «Краснодару» (0:1) и финишировал на третьей позиции турнирной таблицы.

«Развязка чемпионата закономерна. Если «Динамо» не может победить в решающем матче, то ему суждено ещё сто лет быть без титула», — цитирует бывшего футболиста издание «СЭ».

Добавим, что в шестой раз подряд чемпионом России стал «Зенит». Что касается «бело-голубых», то они не могут победить в первенстве страны с 1976 года.

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