Быстров: «Динамо» ещё сто лет суждено быть без титула»

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением об игре «Динамо» в конце нынешнего сезона первенства России.

В заключительном туре чемпионата страны столичный клуб уступил «Краснодару» (0:1) и финишировал на третьей позиции турнирной таблицы.

«Развязка чемпионата закономерна. Если «Динамо» не может победить в решающем матче, то ему суждено ещё сто лет быть без титула», — цитирует бывшего футболиста издание «СЭ».

Добавим, что в шестой раз подряд чемпионом России стал «Зенит». Что касается «бело-голубых», то они не могут победить в первенстве страны с 1976 года.