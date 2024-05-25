Вратарь сборной России Сафонов ответил на вопрос о переходе в «ПСЖ»

Вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову после победного матча с московским «Динамо» задали вопрос о потенциальном трансфере во французский «ПСЖ».

«Переговоры с «ПСЖ» идут? Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», - цитирует голкипера «РБ Спорт».

Ранее в пресс появилась информация, что российский вратарь подпишет с парижским топ-клубом пятилетний трудовой договор. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

Вместе с «Краснодаром» Матвей стал вице-чемпионом России. В поединке заключительного тура Премьер-лиги краснодарцы на своем поле минимально одолели столичное «Динамо» со счетом 1:0.