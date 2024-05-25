Раскрыты призовые выплаты для «Зенита», «Динамо», «Спартака» и других клубов РПЛ

Очередной чемпионат России завершился. Титул шестой год подряд завоевал «Зенит», который набрал 57 очков. Второе место занял «Краснодар» (56 очков), а тройку замкнуло «Динамо» (56 очков).

На страницах Metaratings были опубликованы подсчёты призовых выплатах командам по итогам сезона Премьер-лиги.

Так, ставший чемпионом «Зенит» должен получить 1,089 миллиарда рублей призовых. Второй «Краснодар» получит 948 миллионов рублей, а третье «Динамо» - 878 миллионов рублей.

Дальше по местам и заработку команды идут так: «Локомотив» (806 млн рублей), «Спартак» (736), ЦСКА (666), «Ростов» (595), «Рубин» (525), «Крылья Советов» (478), «Ахмат» (455), «Факел» (430), «Оренбург» (407), «Пари НН» (384), «Урал», «Балтика», «Сочи» (по 290).