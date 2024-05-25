Карпин: «Из этой тройки лидеров мне все по барабану»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Как мотивировали команду? Потому что сезон заканчивается, и турнирные позиции сильно не поменяются.

- Особо мотивировать не надо было. Выходим на поле, чтобы выигрывать всегда. Неважно, есть там турнирная мотивация или ее нет. Хотели себя показать, показать свой футбол. Я думаю, что добились и того, и другого.

- Нам показалось, что первый тайм был за вашей командой.

- Уязвимость «Зенита» во всем была в первом тайме. Выходили мы из-под прессинга «Зенита» спокойно абсолютно без проблемы. Единственное, были проблемы только при быстрых атаках.

- Что произошло во втором тайме? Как вам кажется, правильно ли команда действовала именно после забитого гола? Потому что показалось, отказались от каких-то принципов. Начали оборонять счет.

- Мы сразу пропустили, и 1:1 стало через две минуты. Нет? Было все то же самое, ничего не изменилось.

- Что скажете по поводу «Зенита» и его чемпионства? Потому что оно особенное в этом сезоне, в таких муках.

- Особенное, потому что чемпион набрал 57 очков. Это, мягко говоря, раньше бы даже не третье место было.

- Кто из этой тройки больше заслуживал стать чемпионом?

- Заслуживает? В таблицу надо посмотреть. Кто оказался на первом месте, тот и заслуживает.

- А вы за кого?

- Я за «Ростов». Из этой тройки мне на всех по барабану.

- Что можете сказать по работе Семака в этом сезоне?

- Поздравить, потому что шесть подряд чемпионств.

- Как он поменялся как тренер? В этом сезоне мы видели очень много поиска. Это были разные схемы, тактические подходы.

- Он не поменялся. Как раз он менял команду с другими игроками, новыми игроками. Проблемы были из-за травм. Искал решения и пытался найти. Раз чемпионами стали, значит, нашел.

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- Подведите итоги сезона для вашей команды. Вторая часть по результату получилась успешнее первой.

- По игре еще лучше была, чем по результату. За исключением игры с «Рубином» все матч можно занести в актив.