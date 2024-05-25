ЦСКА никогда в истории РПЛ не проигрывал «Уралу» дома

Екатеринбургский «Урал» - удобнейший соперник для московских «армейцев», если речь идёт про домашние игры со «шмелями». Вечером субботы ЦСКА обыграл «Урал» и смог занять по итогу сезона в РПЛ шестое место таблицы.

Как напоминает Opta Sports, никогда ранее в своей истории ЦСКА не проигрывал дома «Уралу» в Премьер-лиге. Более того, «армейцы» победили «Урал» 12 раз в родных стенах и лишь четыре раза дело завершалось ничейным исходом.

Более того, ЦСКА неизменно забивал во всех этих 16 матчах чемпионата России против екатеринбуржцев.

«Урал», напомним, после поражения выбыл в стыковые матчи, в которых сыграет с тольяттинским «Акроном».