Вратарь «Краснодара» Сафонов переходит в «ПСЖ» - раскрыты детали сделки

Голкипер сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов продолжит карьеру в Европе. Футболист трудоустроится во французском «ПСЖ».

Согласно сведениям журналистов «РБ Спорта», российский вратарь заключит с парижским грандом долгосрочное трудовое соглашение, которое будет рассчитано на пять лет. За переход Сафонова руководство чемпиона Лиги 1 заплатит «быкам» 20 миллионов евро.

В ближайшие дни Матвей пройдет медицинский осмотр в «ПСЖ» и поставит подпись под трудовым соглашением.

В завершившемся розыгрыше Премьер-лиги вратарь сыграл 30 матчей, в 11 из которых отстоял на ноль.