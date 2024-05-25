«Зенит» Семака – это команда-династия» – клуб

Сразу после оформления шестого подряд чемпионства «Зенит» объявил о продлении контракта с Сергеем Семаком. Теперь трудовой договор связывает специалиста с питерским клубом до середины 2029 года.
В пресс-релизе «Зенит» высоко оценил Семака как тренера.
«Зенит» Семака - это команда-династия, тренерский штаб и ряд игроков начали и прошли с Семаком непростой, но победный путь. Под руководством главного тренера в «Зените» был совершён качественный рывок и внесен исторический вклад в результаты команды за предыдущие пять лет», - говорится в сообщении.
Клуб добавляет, что под руководством Семака «Зенит» в ближайшие годы будет и дальше ставить перед собой самые высокие цели.
Впереди у «Зенита» суперфинал Кубка России – 2 июня питерцы сыграют против «Балтики» в «Лужниках».
Держите меня человек десять !
В слабеющей год от года РПЛ этот год не рывок , а падение !
Просто падение РПЛ было более ...
2. Этот сезон - позор им. Семака
3. Ну хоть так ! Стреляться от стыда и позора Сегодня не придется .
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