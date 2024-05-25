Тренер «Пари НН» признался, что мало знает о тульском «Арсенале»

Саша Илич, главный тренер нижегородского «Пари НН» порассуждал о тульском «Арсенале». Именно с этим клубом нижегородцам предстоит сыграть стыковые матчи за право выступить в следующем сезоне РПЛ.

«Был сложный матч, соперник хороший. Важно сосредоточиться на стыковых играх, будем готовиться. Важно, чтобы игроки провели хорошо процесс восстановления», - говорит Илич для телеканала «Матч ТВ», добавив, что он обладает недостаточной информацией о сопернике.

Напомним, что «Пари НН» вечером субботы смог забрать в копилку один балл в Самаре после ничьей с местными «Крыльями Советов». Но для того, чтобы покинуть зону стыков, этого не хватило.