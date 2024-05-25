«Зенит» после чемпионства объявил о продлении контракта с Семаком

«Зенит» шестой год подряд стал чемпионом России. В последнем туре команда Сергея Семака обыграла «Ростов» (2:1) и смогла обойти «Динамо», ведь столичная команда проиграла в гостях у «Краснодара».

Сразу после чемпионства «Зенит» объявил о продлении контракта с Сергеем Семаком. Специалист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2028/2029.

Впереди у «Зенита» ещё один важный матч – в воскресенье, 2 июня, команда Сергея Семака сыграет против «Балтики» в суперфинале Кубка России. Игра пройдёт в «Лужниках».

Отметим, что под руководством Сергея Семака «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.