Андрей Мостовой: «В 1000 раз смотреть со скамейки тяжелее, все свои нервные клетки сегодня потратил»

Игрок «Зенита» Андрей Мостовой дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Интересен ваш взгляд со скамейки. Мне кажется, со скамейки еще тяжелее смотреть за происходящим на футбольном поле.

- Не то, что тяжелее. В 1000 раз тяжелее, все свои нервные клетки сегодня потратил. Хочу сказать, что сегодня все переживали всей командой, это был показатель, что мы выиграли сегодня, сегодня была настоящая команда, все ребята бегали, переживали, кто как мог. Кто как мог все помогали, кто бегал по бровке, кто на поле. Сегодня по-настоящему была команда.

- Не опускались руки, когда «Ростова» повел и оставалось полчаса? Сколько раз «Зенит» попадал в ситуацию, когда постоянно атаковал, а забивал соперник?

- Небольшой шок и испуг был, потом узнали, что «Краснодар» ведет 1:0, потом ребята сравняли. Постепенно. 0:1 стал счет, испугался очень сильно. Пытался подумать, как можно помочь. Слава богу, удачно закончилось.

- Кто вас успел поздравить?

- У меня все приехали, все мои родные, все мои друзья из Москвы. Не знали, мы выиграем или нет, но все сложилось хорошо. Далер Кузяев поздравил, пока так.