Кассьерра стал лучшим бомбардиром РПЛ

Лучшим бомбардиром первенства России нынешнего сезона стал форвард «Зенита» Матео Кассьерра.

В итоге за 28 проведённых встречах футболист отличился 21 раз.

За ним расположился нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, записавший себе в актив 15 забитых мячей в 30 матчах. На третьем месте остановился снайпер из «Краснодара» Джон Кордоба, на счету которого 14 голов в 28 играх.

Добавим, что чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит». В заключительном туре «сине-бело-голубые» одолели «Ростов» (2:1).