Аршавин высказался о чемпионстве «Зенита»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о развязке чемпионской гонки в РПЛ.

«То, что происходит, для меня чудо. Если бы кто написал сценарий этого чемпионата, был бы самым великим писателем. «Зенит» показал характер, команда переломила игру и выиграла», - высказался Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в заключительном туре «Зенит» на своем поле одержал волевую победу над «Ростовом» (2:1) и стал в шестой раз подряд чемпионом России. Второе место занял «Краснодар», а на третьей строчке финишировало московское «Динамо».