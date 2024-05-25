«Краснодар» показал лучший результат в Премьер-лиге в истории клуба

«Краснодар» вечером субботы в 30-м туре РПЛ переиграл дома московское «Динамо». По итогу игры вместе с параллельным матчем «Зенита» южане заняли второе место турнирной таблицы РПЛ в сезоне, набрав в копилку 56 очков.

Таким образом, «быки» показали самый лучший результат для клуба в истории. Никогда ранее клуб не брал серебряные медали чемпионата России – команда дважды становилась бронзовым призёром лиги, а также дважды выходила в финальный матч Кубка России. Трофеев в рамках истории российского футбола у «Краснодара» по-прежнему нет.

Больше подробностей о драматичном матче в Краснодаре – в нашем ревью.