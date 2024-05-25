Сергеев: «Самый интересный чемпионат за последнее время»

Игрок «Зенита» Иван Сергеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Как вы прожили 8-10 компенсированных минут?

- Я думаю, как и все, кто был со мной на скамейке, те, кто играл на поле, потому что это самый интересный чемпионат за последнее время. Борьба была до самой последней минуты, что в Краснодаре, что у нас, в Санкт-Петербурге. Последние минуты мы бегали к вашей студии и обратно. Когда уже закончился матч в Краснодаре, всем кричали, что всё, надо спокойно доигрывать. Спасибо болельщикам, которые пришли сюда, потому что в футболе такие эмоции переживаем не только мы, но и наши болельщики.

- Верили ли после 0:1, что два отыграете за полчаса?

- Вроде и «Краснодар», и «Ростов» забили в одно и то же время, мы активизировались, уже не было шанса на потерю очков. Надо было забивать, мы сделали это. Спасибо всем ребятам и Артуру, который забил победный гол. Это такая ситуация, когда в прошлом году произошла со мной. Забили и все побежали праздновать вместе командой.