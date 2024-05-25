Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «В РПЛ играют 16 команд, а побеждает «Зенит» эксклюзив

25 Мая 2024 • 19:02 Комментировать (1)
Зенит
2:1
Ростов

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги 30-го тура РПЛ, после которого «Зенит» стал чемпионом России.

«Динамо меня не разочаровало, команда играла хорошо. При счёте 0:1 два шикарных момента было, мяч попадал в штангу. Там есть Кордоба, а в «Динамо», к сожалению, не оказалось такого мастеровитого, умеющего буквально всю игру на себя взять. Тем не менее игра была абсолютно равной и «Динамо» смотрелось не хуже.

К «Зениту» применима формулировка: «В РПЛ играют 16 команд, а побеждает «Зенит», - сказал Колосков.

Стоит отметить, что петербургский клуб в шестой раз подряд стал чемпионом России.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Краснодар Динамо Москва Вячеслав Колосков РПЛ ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 25 Мая
20:11
Балахнин: «Краснодар» сам виноват в том, что не выиграл золото»
19:32
Петрушин считает, что «Зенит» в этом сезоне не наиграл на чемпионство 3
19:31
Ташуев высказался о чемпионстве «Зенита»
19:28
Михаил Кержаков: «Положа руку на сердце, после игры с ЦСКА не верил»
19:20
Карпин: «Из этой тройки лидеров мне все по барабану»
19:10
«Зенит» после чемпионства объявил о продлении контракта с Семаком
19:10
Андрей Мостовой: «В 1000 раз смотреть со скамейки тяжелее, все свои нервные клетки сегодня потратил»
19:08
Кассьерра стал лучшим бомбардиром РПЛ
19:03
Сергеев: «Самый интересный чемпионат за последнее время»
19:02
Колосков: «В РПЛ играют 16 команд, а побеждает «Зенит» 1
18:58
Семак: «В самый нужный момент удача нам улыбнулась» 1
18:54
Александр Мостовой: «Зенит» должен сказать спасибо Песьякову за чемпионство»
18:52
Агент Мантуана высказался о забитом пенальти
18:50
Артур: «Узнали, что «Краснодар» забил гол, и просто понеслись вперёд»
18:48
«Зениту» хватило для чемпионства 57 очков – самый скромный результат чемпиона с основания РПЛ
18:41
«Зенит» выиграл 6 чемпионств подряд 1
18:34
Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми 14
18:20
«Зенит» забил второй гол «Ростову» и вышел в лидеры РПЛ
18:08
«Зенит» едва не вышел в лидеры, но гол Кассьерры отменили
17:59
«Зенит» с пенальти отыгрался в матче с «Ростовом»
17:52
«Зенит» пропустил в матче с «Ростовом»
16:53
Семак рассказал, почему Дуглас Сантос не играет с «Ростовом»
16:00
«Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 9
15:29
«Зенит» объявил состав на игру РПЛ против «Ростова»
13:46
Геркус: «Если «Зенит» сделает золотой дубль, это будет фиаско для других команд»
13:25
Хомуха: «Наибольшие шансы стать чемпионом у «Динамо»
11:04
Юран: «Большинство хочет, чтобы чемпионом стал не «Зенит»
10:50
Аленичев: «Наверняка для «Ростова» «Краснодар» приготовил поощрительные премии»
02:09
Зенит - Ростов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
24 Мая
19:45
Актуальная ставка и прогноз на матч Зенит — Ростов РПЛ — 25 мая 2024
19:30
Орещук рассказал, у кого больше шансов на победу в РПЛ
19:00
Тарханов высказался в борьбе за титул чемпиона России
14:09
Мор: У «Ростова» будет максимальный настрой, но «Зенит» должен побеждать
10:49
Агент допустил возможный переход игрока «Ростова» Роналдо в российский топ-клуб
23 Мая
19:14
Педро: Я бы расплакался при встрече с Неймаром
18:51
Педро: Моя мечта — выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира
18:44
Педро: Сравнение с Месси? Благодарен Аршавину за похвалу, но Месси — великий игрок 1
17:47
«Зенит» станет чемпионом России – прогноз Канчельскиса
16:41
Педро: «Зениту» нужно думать о своей игре»
16:25
Пикущак ответил, нужно ли «Зениту» продлевать Ерохина
16:07
«Динамо» и «Ахмат» наказаны за оскорбления «Зенита»
15:30
Интересная ставка и прогноз на матч Зенит — Ростов чемпионата России — 25 мая 2024
15:29
Малафеев ответил, виноват ли Семак в результатах «Зенита»
12:44
Балахнин: «Ростов» будет биться, просто так очки «Зениту» не отдаст»
12:01
Агент: «Роналдо очень счастлив в «Ростове»
01:26
Ставка и прогноз на точный счёт матча Зенит — Ростов РПЛ — 25 мая 2024
22 Мая
20:41
Прогноз и ставка на фору на матч Зенит – Ростов чемпионата России – 25 мая 2024
19:54
Наумов: «Динамо» может оступиться в Краснодаре
19:14
Семак ответил, у кого больше шансов на чемпионство в РПЛ
17:42
Агент Кассьерры: «Матео счастлив в «Зените»
17:24
Оздоев рассказал, за кого болеет в чемпионской гонке РПЛ
17:06
Семак: «Какая разница, за кого болеть в матче «Краснодар» — «Динамо»? Самое главное — самим побеждать»
12:56
Орлов: «Если «Зенит» выиграет чемпионат, это будет заслуженно»
12:46
Орлов оценил вероятность победы «Зенита» в РПЛ
12:41
Сутормин: «Динамо» напомнило «Спартак» 2017 года
12:10
Хомуха назвал лучшего тренера сезона в РПЛ
11:36
Щетинин: «Мы должны навязать «Зениту» борьбу»
09:17
Халк заявил, что российские игроки «Зенита» завидовали ему и Витселю
21 Мая
20:48
Селюк назвал чемпиона РПЛ
20:16
«Ростов» расстанется с защитником
19:45
«Семак заслужил новый контракт» — Тарханов
18:09
Масалитин: «Если бы «Зенит» был в порядке, то вопрос о чемпионе уже бы не стоял»
16:13
Тимощук: Чемпионский дух «Зенита» помог Малкому в «Аль-Хиляле»
14:40
«Никто не наиграл на золото»: Балахнин высказался о жаркой развязке в РПЛ
10:11
Мор: «Зная Карпина, уверен, он захочет в матче с «Зенитом» сюрприз преподнести» 1
20 Мая
15:47
Колыванов объяснил, почему не считает «Динамо» явным фаворитом золотой гонки 2
11:52
Лепёхин выразил надежду, что золото РПЛ выиграет «Зенит»
09:15
Вахания рассказал, за счёт чего «Ростову» удалось обыграть «Балтику»
19 Мая
23:08
Сергеев: «В последнем туре не будем смотреть на игру соперников»
20:45
Песьяков ответил, уходит ли он из «Ростова»
20:29
Комличенко отреагировал на информацию о возможном переходе в «Локомотив»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
superzina
25 Мая 2024 в 19:30
В РПЛ играют 16 команд, а побеждает Миллер
Хаби Алонсо прокомментировал поражение «Байера» в финале Лиги Европы Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Гасперини обратился к Хаби Алонсо после крупной победы в финале Лиги Европы Роналду может перейти в европейский клуб Кроос рассказал, где будет жить после ухода из футбола Экс-игрок «Барселоны»: «Хаби Алонсо - вон» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Новый тренер уже выбрал звёздного новичка для «Баварии» Винисиус рассказал о совете Роналдо, который повлиял на его игру Мбаппе или Холанн: Кроос сделал выбор на решающий пенальти в финале Лиги чемпионов
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина
Спортивные новости
Крикунов назвал главную проблему московского «Динамо» «Я не путаю спорт с политикой – я же не американец»: Крикунов – о вылете сборной США Канарейкин: «Спартак» готов к прыжку Крикунов оценил возвращение Мичкова в СКА Канарейкин: Федоров был изнеможден не хоккеем, а внутренними конфликтами клуба Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Пари НН Пари НН
1
1
1.95 4.00 3.50
Видео
Окончен
Балтика Балтика
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
3
2.40 3.65 2.77
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Динамо Москва Динамо Москва
1
0
2.20 3.80 3.20
Видео
Окончен
Рубин Рубин
Сочи Сочи
1
1
2.19 3.90 2.96
Видео
Окончен
Оренбург Оренбург
Спартак Москва Спартак Москва
0
0
2.53 3.80 2.53
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Урал Урал
2
0
2.05 3.80 3.60
Видео
Окончен
Факел Факел
Ахмат Ахмат
2
0
1.64 4.00 5.20
Видео
Окончен
Зенит Зенит
Ростов Ростов
2
1
1.30 6.00 10.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Мая
20:18 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин дал оценку нынешнему сезону «Динамо»
20:05 · Россия. Премьер-лига
Агкацев считает, что Сафонову по силам бороться с Доннаруммой в «ПСЖ»
19:59 · Россия. Премьер-лига
Назван лучший бомбардир РПЛ в 2024 году, это не Кассьерра
19:54 · Россия. Премьер-лига
Глава совета директоров «Динамо» Гафин: «Нам не хватило сделать последний шаг»
19:54 · Россия. Премьер-лига
Глава РПЛ прокомментировал шестое подряд чемпионство «Зенита»
19:49 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» выбрал трансферную цель внутри РПЛ
19:47 · Россия. Премьер-лига
Илюхина отреагировала на чемпионство «Зенита»
19:47 · Россия. Премьер-лига
Болельщики «Динамо» обрушились с критикой на команду после поражения от «Краснодара» 2
19:39 · Россия. Премьер-лига
Агент Барриоса: «Зенит» заслужил титул, и я рад, что Вильмар помог ему в этом» эксклюзив
19:39 · Россия. Премьер-лига
Девушка Сафонова — о «ПСЖ»: «Мы устали от текучки вопросов»
19:38 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич: «Сегодня-завтра мы закроем вопрос с будущим и объявим»
19:35 · Россия. Премьер-лига
Ташуев ответил, проклято ли «Динамо»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: «То, что «Зенит» делает для того, чтобы стать чемпионом, это нормально»
19:32 · Россия. Премьер-лига
Петрушин считает, что «Зенит» в этом сезоне не наиграл на чемпионство 3 эксклюзив
19:32 · Россия. Премьер-лига
Тамерлан Мусаев стал самым результативным игроком ЦСКА в 2024 году
Все новости
Рекомендуем