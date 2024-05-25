Бывший президент РФС Вячеслав Колосков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги 30-го тура РПЛ, после которого «Зенит» стал чемпионом России.

«Динамо меня не разочаровало, команда играла хорошо. При счёте 0:1 два шикарных момента было, мяч попадал в штангу. Там есть Кордоба, а в «Динамо», к сожалению, не оказалось такого мастеровитого, умеющего буквально всю игру на себя взять. Тем не менее игра была абсолютно равной и «Динамо» смотрелось не хуже.

К «Зениту» применима формулировка: «В РПЛ играют 16 команд, а побеждает «Зенит», - сказал Колосков.

Стоит отметить, что петербургский клуб в шестой раз подряд стал чемпионом России.