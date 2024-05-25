«Динамо» не смогло стать чемпионом впервые с 1976 года

«Динамо» ударно провело отрезок до последнего тура Премьер-лиги и казалось, что команда Марцела Лички имеет высокие шансы на чемпионство. Чтобы выиграть титул, «бело-голубым» было достаточно не проиграть в гостях у «Краснодара» в последнем туре. Впрочем, решить задачу не удалось – динамовцы проиграли с минимальным счётом 0:1 и финишировали лишь третьими.

Стоит сказать, что в прошлый раз «Динамо» становилось чемпионом ещё во времена СССР – в 1976 году. Прервать затяжную серию «бело-голубые» не смогли, что наверняка очень огорчает фанатов, ведь успех был так близок…