Семак: «В самый нужный момент удача нам улыбнулась»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Как у тренера у вас никогда не было таких эмоций?

- Я думаю, да, потому что этот матч как квинтэссенция всего сезона. Понятно, что мы, наверное, не с таким запасом выступали в этом году, как в предыдущих, по многим факторам. Но все равно были матчи, когда нам фатально не везло, когда мы ошибались и проигрывали в тех матчах, где не должны были проигрывать. Но сегодня, слава богу, все вернулось сполна. Конечно, благодарю бога за то, что у нас есть столько радости, которую мы дарим своим болельщикам, которые нас поддерживают и переживают. Рад за нашу команду, которая не сломалась, а продолжала играть в футбол.

- Вы рванули в центр поля, потом долго стояли на коленях. Что было первое в голове, какая главная мысль?

- Благодарность богу.

- А какая-то футбольная мысль, какой-то кадр, какой-то момент сезона и матча?

- Я думаю, один из неудачных, со знаком минус, это отмененный гол в Воронеже, когда у нас было преимущество, когда мы только начали выкарабкиваться из этой зоны. Обиднейший пенальти, обиднейшее поражение после глупейшего пенальти. Естественно, такие моменты тяжелые. С ребятами разговаривали, что они закаляют команду. Всегда нужно верить и работать.

- Можно ли сказать, что по эмоциям это самое крутое чемпионство?

- Безусловно, потому что борьба до последнего тура, до последней минуты. Такого я не припомню на своем веку. Бывало, две команды сражались между собой, но чтобы три команды, и все было переплетено, зависело от результата, у «Краснодара» шансы, у «Динамо» шансы, у нас шансы. В самый нужный момент удача нам улыбнулась.