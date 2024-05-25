Только один игрок забивал за последние 10 лет за сезон в РПЛ больше Кассьерры

Матео Кассьерра, колумбийский форвард чемпиона России, «Зенита» стал лучшим бомбардиром первенства. У него накопился в активе 21 гол.

Как сообщает Opta Sports, за последние 10 лет только один игрок забивал за сезон больше Кассьерры. Это бывший одноклубник колумбийца, ныне бразильский игрок «Аль-Хиляля» Малком Филипе. Он забил 23 гола в сезоне-2022/23.

Напомним, что «Зениту» чемпионские медали получить помогла виктория над «Ростовом» дома (2:1). «Динамо» на выезде в Краснодаре не смогло набрать даже один необходимый для чемпионства балл. Больше подробностей о победе «Зенита» и драме в Краснодаре – в наших отчётах.