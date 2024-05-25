Александр Мостовой: «Зенит» должен сказать спасибо Песьякову за чемпионство»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подвёл итог 30-го тура РПЛ.

«Все ждали, все хотели интригу в последнем туре, дождались. Даже в последнем туре вроде «Краснодар» побеждал, «Динамо» нужна была ничья или победа, «Зенит» первым пропустил, затем сравнял и выиграл «Ростов». Грубейшая ошибка Песьякова всё перечеркнула, можно много говорить об этом, но «Зенит» должен сказать спасибо ему.

«Динамо» ничего не показало, они понимали, что ничья устраивает. Но «Краснодар» не плохая команда, 10 иностранцев играет», - сказал Мостовой.

По итогам сезона-2023/24 чемпионом России стал «Зенит», набрав 57 очков, серебро у «Краснодара» (56 баллов), а третье место заняло московское «Динамо» (56).





ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру: https://www.euro-football.ru/article/29/1005643025_kobelev_dumal_chto_dinamo_vozmet_chempionstvo





ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру: https://www.euro-football.ru/article/29/1005643025_kobelev_dumal_chto_dinamo_vozmet_chempionstvo По итогам сезона-2023/24 чемпионом России стал «Зенит», набрав 57 очков, серебро у «Краснодара» (56 баллов), а третье место заняло московское «Динамо» (56).



ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру: https://www.euro-football.ru/article/29/1005643025_kobelev_dumal_chto_dinamo_vozmet_chempionstvo По итогам сезона-2023/24 чемпионом России стал «Зенит», набрав 57 очков, серебро у «Краснодара» (56 баллов), а третье место заняло московское «Динамо» (56).ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру: https://www.euro-football.ru/article/29/1005643025_kobelev_dumal_chto_dinamo_vozmet_chempionstvo По итогам сезона-2023/24 чемпионом России стал «Зенит», набрав 57 очков, серебро у «Краснодара» (56 баллов), а третье место заняло московское «Динамо» (56).ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру: https://www.euro-football.ru/article/29/1005643025_kobelev_dumal_chto_dinamo_vozmet_chempionstvo

По итогам сезона-2023/24 чемпионом России стал «Зенит», набрав 57 очков, серебро у «Краснодара» (56 баллов), а третье место заняло московское «Динамо» (56).



ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру: https://www.euro-football.ru/article/29/1005643025_kobelev_dumal_chto_dinamo_vozmet_chempionstvo