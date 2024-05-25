Матч с «Ахматом» стал для «Факела» последним перед реконструкцией стадиона

Воронежский «Факел» благоприятно завершил сезон Российской премьер-лиги. Команда под руководством Игоря Черевченко финишировала на 11-й строчке турнирной таблицы и смогла сохранить прописку в РПЛ без участия в стыковых встречах.

Матч с «Ахматом» 25 мая (2:0) стал для «огнеопасных» последним на Центральном стадионе профсоюзов, говоря именно о старом варианте стадиона. Дело в том, что скоро стартует реконструкция знаменитой арены. А играть «Факел» будет на новом, специальном футбольном стадионе, который уже практически готов к сдаче и эксплуатации.

Отметим, что «Факел» провёл подряд второй сезон в РПЛ после возвращения в лигу в 2022 году.

«Факел» остался в Премьер-лиге, обыграв «Ахмат»