Агент Мантуана высказался о забитом пенальти

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, дал комментарий по поводу пенальти, исполненного его клиентом в игре против «Ростова».

«В Бразилии Мантуан часто бил пенальти, я совсем не удивился, что он подошёл к точке в такой важный момент. Мантуан очень храбрый игрок с железным характером, что и показал. Это большой игрок!» - сказал Гарсия сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что «Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и выиграл титул Премьер-лиги. Густаво Мантуан забил пенальти при счёте 0:0.

Отметим, что «Зенит» стал чемпионом России шестой год подряд.