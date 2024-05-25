Артур: «Узнали, что «Краснодар» забил гол, и просто понеслись вперёд»

Игрок «Зенита» Артур дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Расскажите про этот гол. Почему принял именно это решение?

- Очень счастлив, что смог сегодня помочь команде. Я пришел в команду в середине сезона. В такой атмосфере и такой интриге дотянуть до последнего матча и забить - это что-то фантастическое. Мне кажется, мне удался хороший удар. Мяч задел вратаря. Я немного переживал, что он выручит. Но слава богу, с божьей помощью мяч в сетке оказался.

- С чем это сравнимо по эмоциям? Можно сказать, что это самый крутой момент в жизни?

- Честно, слов нет. Думаю, что если это не самый счастливый, то один из самых счастливых моментов в жизни. В последнем туре во втором тайме волевая победа, мой победный гол. У меня нет слов. Надеюсь, что таких счастливых моментов в «Зените» у меня будет еще больше.

- Наверняка по ходу матча вы знали, что в параллельной игре «Краснодар» открыл счет, и вам нужна была победа. Узнавали ли специально результат параллельной игры? Влияло ли это на вашу игру?

- Честно признаюсь, мы очень хотели, чтобы «Краснодар» победил. В какой-то момент узнали, что он забил гол, и просто понеслись вперед.

- Давило ли на вас то, что вы были самым дорогим игроком РПЛ этой зимой, что на вас была повышенная ответственность?

- Ноль давления, никакого. Я приехал сюда делать свою работу. Я знаю, на что способен. Сегодня в том числе доказал это на поле.