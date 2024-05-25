Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» признался, что предсказывал победу «бело-голубых» в чемпионате России в сезоне-2023/24.

«Я смотрел в on-line все матчи по федеральному телеканалу, поэтому полностью прокомментировать один из матчей не смогу.

Честно говоря, я думал, что «Динамо» всё-таки возьмёт чемпионство, то есть не проиграет в Краснодаре. На сегодняшний день, я так считаю», - сказал Кобелев.

По итогам сезона-2023/24 чемпионом России стал «Зенит», набрав 57 очков, серебро у «Краснодара» (56 баллов), а третье место заняло московское «Динамо» (56).