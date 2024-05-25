«Зениту» хватило для чемпионства 57 очков – самый скромный результат чемпиона с основания РПЛ

Питерский «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Команда дома обыграла «Ростов» (2:1), а «Краснодар» и «Динамо» на юге устроили для питерцев благоприятный результат.

В итоге в турнирной таблице «Зенит» набрал 57 баллов, заняв свою первую строчку. Это самый скромный результат по набранным очкам для чемпиона России, начиная с 2002 года, отмечает Opta Sports.

Больше подробностей о чемпионской виктории «Зенита» - в нашем традиционном послематчевом отчёте. Эта победа, к слову, стала 10-й в чемпионате России для «Зенита» в клубной истории.