Салихова назвала двух лучших игроков сезона и главный провал

Зарема Салихова, вторая половинка бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, выделила двух лучших и одного худшего футболиста завершившегося чемпионата России.

«Тюкавин и Глушенков – лучшие игроки сезона, Угальде – провал года»,- цитирует Салихову Metaratings.

Отметим, что Манфред Угальде после зимнего трансфера в «Спартак» не забил ни одного гола в 12 матчах чемпионата России.

Отметим, что чемпионом России шестой год подряд стал «Зенит». Питерцы перед последним туром занимали второе место в турнирной таблице, но они смогли обойти «Динамо» за счёт своей победы и поражения конкурента.