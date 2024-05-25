Матч «Краснодар» — «Динамо» посетили ровно 33 тысячи зрителей

Стало известно, сколько болельщиков присутствовало на матче «Краснодар» - «Динамо».

Так, во время игры было объявлено, что противостояние посетили ровно 33 тысячи зрителей. Арена вмещает 35 179 любителей футбола.

Команды встречались в рамках 30-го, заключительного тура, первенства России. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «быков».

В итоге «Краснодар» финишировал на второй позиции турнирной таблицы РПЛ, заработав 56 баллов. На третьем месте остановился «Динамо», уступив южанам по дополнительным показателям. Чемпионский титул с 57 очками завоевал «Зенит».