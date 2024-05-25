«Зенит» сравнялся по числу чемпионств со «Спартаком»

Питерский «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. В решающий момент зенитовцы обыграли «Ростов» дома (2:1), а «Краснодар» победил «Динамо», но по личным встречам остался ни с чем.

Таким образом, «Зенит» и «Спартак» сравнялись по числу завоёванных золотых медалей чемпионата России. У обоих клубов – по 10 титулов в истории.

Шесть побед в чемпионате России – у московского ЦСКА, три – у «Локомотива», две – у «Рубина» и одна – у «Алании».

Больше подробностей о драматичной развязке сезона РПЛ – в нашем отчёте. Напомним, московскому «Динамо» для исторического чемпионства нужно было взять на юге хотя бы один балл.