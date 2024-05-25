«Зенит» выиграл 6 чемпионств подряд

Интрига в гонке за золото Российской премьер-лиги держалась до последних секунд. «Динамо» имело хорошие шансы впервые с 1976 года взять титул, но команда Марцела Лички проиграла в гостях у «Краснодара» (0:1). Как следствие, динамовцы финишировали лишь третьими, уступив краснодарцам по дополнительным показателям – по личным встречам (0 очков против 6).

А чемпионом России стал «Зенит», обыгравший дома «Ростов» со счётом 2:1. Для питерцев это шестое чемпионство кряду.

В прошлый раз чемпионом России становился не «Зенит» ещё в 2018 году. Тогда титул удалось завоевать «Локомотиву».